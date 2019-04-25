«Сотня» вошла в четвёрку продлённых каналом The CW сериалов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пока другие телеканалы методично зачищают ряды проектов, не оправдавших рейтинговые ожидания, The CW остаётся островком стабильности в неспокойных эфирных водах, бережно охраняя свои детища — в нынешнем телесезоне ни один из имеющихся у канала сериалов не уйдёт на вечный покой.

В рамках очередного аттракциона неслыханной щедрости продления удостоились сразу четыре многосерийных проекта. Второй сезон получили драмы «Розуэлл, Нью Мексико», «В темноте» и «Всеамериканский». Вдобавок седьмым сезоном обзавёлся многосерийный ветеран — футуристическая антиутопия «Сотня».

Эти четыре счастливчика пополнили список из четырнадцати оригинальных сериалов, которые вернутся в эфир The CW в телесезоне 2019–2020.