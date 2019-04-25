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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Сотня» вошла в четвёрку продлённых каналом The CW сериалов

Пока другие телеканалы методично зачищают ряды проектов, не оправдавших рейтинговые ожидания, The CW остаётся островком стабильности в неспокойных эфирных водах, бережно охраняя свои детища — в нынешнем телесезоне ни один из имеющихся у канала сериалов не уйдёт на вечный покой.

В рамках очередного аттракциона неслыханной щедрости продления удостоились сразу четыре многосерийных проекта. Второй сезон получили драмы «Розуэлл, Нью Мексико», «В темноте» и «Всеамериканский». Вдобавок седьмым сезоном обзавёлся многосерийный ветеран — футуристическая антиутопия «Сотня».

Эти четыре счастливчика пополнили список из четырнадцати оригинальных сериалов, которые вернутся в эфир The CW в телесезоне 2019–2020.

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Темы
 
Розуэлл, Нью-Мексико В темноте Всеамериканский Сотня
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