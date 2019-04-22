Бронн из «Игры престолов» получил место в экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сериале по «Тёмной башне» Стивена Кинга свежее пополнение — в актёрский состав 13-серийного проекта от потокового сервиса Amazon записался Джером Флинн («Игра престолов»). Кого именно сыграет актёр, пока неизвестно, но Флинн обмолвился, что ему досталась роль ковбоя.

Месяц назад стали известны имена исполнителей ведущих мужских ролей — кастинг-лист возглавили Сэм Страйк в образе юного Роланда Дискейна и Яспер Пяякконен, играющий Человека в чёрном.

Фантастический эпик, основанный на четвёртом романе «Колдун и кристалл» и частично на первом романе «Стрелок», расскажет о становлении Роланда Дискейна: получении заветных револьверов, первой встрече с Человеком в чёрном, первой любви и первой миссии в качестве Стрелка.

Шоураннером сериала выступает Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»). За сценарий отвечают Николай Арсель и Андерс Томас Йенсен. Исполнительными продюсерами числятся Акива Голдсман, Грегори Лессанс, Рон Ховард, Брайан Грейзер и Джефф Пинкнер. Производство курируют Media Rights Capital и Sony Pictures TV.