«Хитрый Пит» — трейлер третьего сезона криминальной драмы

Третий сезон сериала «Хитрый Пит» обзавёлся полноценным трейлером. В жизни главного героя всё по-прежнему: новая афера, старые проблемы и солидная сумма на кону заодно с жизнями всех вовлечённых в мероприятие. Продолжение семейной криминальной драмы выйдет на потоковом сервисе Amazon 10 мая.

Талантливый и изворотливый мошенник Мариус вышел из тюрьмы под личиной бывшего сокамерника Пита и в надежде порвать с прошлым втёрся в доверие к его родне, став помощником в семейном бизнесе. Однако прошлое Мариуса неустанно следует за ним, усложняя жизнь и без того проблемному семейству, частью которого стал главный герой.

В основной актёрский состав сериала входят Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер и Шейн Макрэй.

Шоураннером третьего сезона является Блэйк Мастерс («Братство»). Грэм Йост («Правосудие») входит в команду исполнительных продюсеров наряду с создателем сериала Дэвидом Шором («Доктор Хаус») и автором идеи Брайаном Крэнстоном. Производством руководят Sony Pictures Television Studios и Amazon Studios.