 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Tropico 6 Первые официальные детали грядущей PlayStation 5 Мишель Йео снимется в продолжении «Аватара» Джеймса Кэмерона Халк и Воитель могут обзавестись сольными сериалами на Disney+ Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Хитрый Пит» — трейлер третьего сезона криминальной драмы

Третий сезон сериала «Хитрый Пит» обзавёлся полноценным трейлером. В жизни главного героя всё по-прежнему: новая афера, старые проблемы и солидная сумма на кону заодно с жизнями всех вовлечённых в мероприятие. Продолжение семейной криминальной драмы выйдет на потоковом сервисе Amazon 10 мая.

Талантливый и изворотливый мошенник Мариус вышел из тюрьмы под личиной бывшего сокамерника Пита и в надежде порвать с прошлым втёрся в доверие к его родне, став помощником в семейном бизнесе. Однако прошлое Мариуса неустанно следует за ним, усложняя жизнь и без того проблемному семейству, частью которого стал главный герой.

В основной актёрский состав сериала входят Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл, Питер Герети, Либэ Барер и Шейн Макрэй.

Шоураннером третьего сезона является Блэйк Мастерс («Братство»). Грэм Йост («Правосудие») входит в команду исполнительных продюсеров наряду с создателем сериала Дэвидом Шором («Доктор Хаус») и автором идеи Брайаном Крэнстоном. Производством руководят Sony Pictures Television Studios и Amazon Studios.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Хитрый Пит
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина»
 
Рецензия и отзывы на сериал «Хитрый Пит»
 
«Электрические сны Филипа К. Дика» — трейлер

Тоже интересно

 
Кино Marvel, возможно, готовит новый фильм про Блэйда с Уэсли Снайпсом
 
Кино «Обитель зла: Последняя глава» — тизер-трейлер
 
Кино «Маугли» — второй трейлер и дата выхода фильма режиссёра Энди Серкиса
 
Кино Идрис Эльба заменит Уилла Смита в новом «Отряде самоубийц»
 
Кино Сарик Андреасян обвинил маркетологов «28 панфиловцев» в чёрном пиаре против «Землетрясения»
 
Кино Официальный второй покупатель компании 21st Century Fox
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Поклонников Kingdom Hearts III совсем скоро порадуют первым важным обновлениемСМИ: Популярность Apex Legends стремительно угасаетПохоже на Mass Effect, но с откровенными эротическими сценами - игроки пожертвовали большую сумму на игру SubverseСоздатель God of War рассказал о своей новой игреВ России появились первые разработчики-миллиардеры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru