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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов»

Не «Игрой престолов» единой — как бы намекает кабельный канал HBO, выкативший тизер всех своих предстоящих проектов, ясно давая понять, что ему есть что предложить зрителям взамен эпической саги.

Здесь как готовые к выходу эфир новички — «Хранители», «Екатерина Великая», «Тёмные начала», «Чернобыль», «Эйфория», «Праведные Джемстоуны», «Джентельмен Джек», Los Espookys, «Миссис Флетчер» и фильм «Дедвуд» — так и вернувшиеся с новыми сезонами «Большая маленькая ложь», «Кремниевая долина», «Игроки», «Двойка», «Развод» и «Номер 104». Вроде есть из чего выбрать, но пустоту в душе так просто не заполнишь.

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Видео Эйфория
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