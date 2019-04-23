HBO напоминает, что есть сериалы и помимо «Игры престолов»

Не «Игрой престолов» единой — как бы намекает кабельный канал HBO, выкативший тизер всех своих предстоящих проектов, ясно давая понять, что ему есть что предложить зрителям взамен эпической саги.
Здесь как готовые к выходу эфир новички — «Хранители», «Екатерина Великая», «Тёмные начала», «Чернобыль», «Эйфория», «Праведные Джемстоуны», «Джентельмен Джек», Los Espookys, «Миссис Флетчер» и фильм «Дедвуд» — так и вернувшиеся с новыми сезонами «Большая маленькая ложь», «Кремниевая долина», «Игроки», «Двойка», «Развод» и «Номер 104». Вроде есть из чего выбрать, но пустоту в душе так просто не заполнишь.