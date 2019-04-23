«Что/Если» — тизер многосерийного неонуара с Рене Зеллвегер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал первый тизер антологии в жанре неонуар «Что/Если» с Рене Зеллвегер в главной роли. 10-серийный первый сезон сериала выходит 24 мая.

Психологический триллер повествует о последствиях скверных решений, принятых добропорядочными людьми. Зеллвегер играет наделённую властью женщину по имени Анна, делающую чрезвычайно прибыльное, однако сомнительное предложение отчаянно нуждающимся в деньгах молодожёнам из Сан-Франциско.

В первом сезоне снимаются Джейн Леви, Блэйк Дженнер, Даниэлла Пинеда, Саманта Уэр, Хуан Кастано, Кит Пауэрс, Джон Кларенс Стюарт, Дэйв Эннэйбл и другие.

Создателем, шоураннером и сценаристом проекта выступает Майк Келли («Месть»); он же числится исполнительным продюсером наряду с Робертом Земекисом, Мелиссой Лой, Алексом Гартнером, Чарльзом Ровеном и Джеком Рапке.