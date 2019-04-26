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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Возвращение «Сорвиголовы», «Карателя» и остальных Защитников займёт куда больше двух лет

Свежая щепотка соли на раны поклонников уличных супергероев — компетентный источник, приближенный к производству, подтвердил слухи о том, что условия контракта Netflix и Marvel могут надолго задержать возвращение Защитников Адской кухни на экраны.

В прошлом декабре издание Variety сообщило, что после официального закрытия всех марвеловских сериалов их персонажам в течение как минимум двух лет запрещается фигурировать в каком бы то ни было сериале или фильме вне Netflix. Предполагалось, что Сорвиголова, Железный кулак и Люк Кейдж не появятся на экранах до 2020 года. А Джессика Джонс и Каратель — до 2021-го, так как их проекты были официально закрыты в этом феврале.

Один из исполнительных продюсеров Disney сообщил, что юристы посоветовали студии «даже не думать» о разработке чего-либо нового с участием Мэтта Мёрдока, Дэнни Рэнда, Люка Кейджа, Джессики Джонс и Фрэнка Касла, пока не истекут все сроки. То есть в ближайшие два года Marvel Studios не имеет права даже начинать что-либо разрабатывать, чтобы к 2020 году иметь на руках хоть какой-нибудь материал для дальнейшей работы и к пограничному сроку запустить контент в активное производство.

Таким образом, ожидание возвращения полюбившихся персонажей может занять от четырёх до пяти лет. Впрочем, при таком раскладе Disney может и вовсе отказаться в ближайшем будущем прикасаться к историям об уличных супергероях.

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Темы
 
Сорвиголова Железный кулак Люк Кейдж Джессика Джонс Каратель
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