«Благие знамения» — сёстры Неумолчного ордена святой Бериллы приветствуют Антихриста

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon продолжает подогревать интерес к «Благим знамениям». В сети появился отрывок из мини-сериала, где неблагочестивые монашки Неумолчного ордена святой Бериллы воспевают приход очаровашки Антихриста.

Шестисерийное юмористическое фэнтези по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает о демоне Кроули (Дэвид Теннант) и ангеле Азирафеле (Майкл Шин), решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Чтобы выполнить эту крайне непростую задачу, им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.

Премьера экранизации состоится 31 мая.