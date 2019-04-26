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«Благие знамения» — сёстры Неумолчного ордена святой Бериллы приветствуют Антихриста

Потоковый сервис Amazon продолжает подогревать интерес к «Благим знамениям». В сети появился отрывок из мини-сериала, где неблагочестивые монашки Неумолчного ордена святой Бериллы воспевают приход очаровашки Антихриста.

Шестисерийное юмористическое фэнтези по роману Терри Пратчетта и Нила Геймана рассказывает о демоне Кроули (Дэвид Теннант) и ангеле Азирафеле (Майкл Шин), решивших сообща остановить грядущий апокалипсис, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю. Чтобы выполнить эту крайне непростую задачу, им придётся найти и остановить ответственного за конец света 11-летнего Адама, сына Сатаны.

Премьера экранизации состоится 31 мая.

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