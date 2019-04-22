Шоураннер «Звёздного пути: Дискавери» не исключает появления спин-оффа про капитана Пайка и его команду

Петиция зрителей «Звёздного пути: Дискавери», разволновавшихся от неминуемого прощания с капитаном Пайком в исполнении Энсона Маунта, не пропала втуне. Количество подписавших онлайн-воззвание, опубликованное 17 апреля, уже перевалило за 21 тысячу, и шоураннер франчайза Алекс Куртцман даёт понять, что он осведомлён о чаяниях аудитории:

Фанаты услышаны. В мире «Звёздного пути» возможно всё. Я был бы невероятно рад вернуть эту команду в повествование. Мы очень рисковали [представляя персонажей публике], поэтому исключительно отрадно видеть, как тепло поклонники приняли Пайка, Спока, старпома Номер Один и всю команду «Энтерпрайз». Мы с превеликим удовольствием продолжили бы рассказывать истории с их участием.

К слову, сам Маунт, который тоже знает о петиции, от всей души поблагодарил поклонников и заявил, что невероятно тронут их поддержкой. На недавнем Комик-Коне в Филадельфии актёр отметил, что совсем не прочь вернуться к роли, хотя и отмечает, что для этого потребуется длительный творческий диалог.

Готовность вернуться к своему персонажу выказал и сыгравший Спока Грегори Пек. В интервью порталу Rotten Tomatoes актёр отметил, что надеется вернуться в повествование, хотя о дальнейших планах авторов «Звёздного пути» ему пока ничего неизвестно.

На что бы ни решились создатели, учитывая события в финале второго сезона, заявление Куртцмана в целом совпадает с ранее объявленными планами о последовательном расширении телевизионной вселенной «Звёздного пути». В рамках этой программы собственным проектом уже официально обзавелись Филиппа Джорджиу и капитан Пикард.