Новые сериалы 22–28 апреля

Единственной по-настоящему достойной премьерой на следующей неделе послужит целиком выходящий на YouTube Premium второй сезон «Кобры Кай». Помимо этого Netflix выпустит первый сезон ужастика «Части сердца» с Умой Турман, а телеканал CBS — драму про расизм и геев «Красная линия».
Понедельник, 22 апреля
комедия
В ролях Шон Маккини, Марсель Спирс, Хэнк Гринспен, Тичина Арнольд, Бэт Бёрс, Макс Гринфилд
Создатель Джим Рейнольдс
Первый сезон ситкома завершится двадцать первой серией Welcome to the Conversation. В январе телеканал CBS обеспечил сериалу продление на второй сезон.
Вторник, 23 апреля
драма, мистика, научная фантастика
В ролях Хизер Хемменс, Джанин Мэйсон, Лили Коулс, Майкл Тревино, Майкл Вламис, Натан Парсонс
Создатель Карина Эдли Маккензи
Конце сезона 1
Тринадцатый эпизод Recovering the Satellites станет заключительным для первого сезона фантастической драмы. В отношении будущего сериала телеканал The CW пока хранит молчание.
Среда, 24 апреля
комедия, драма, боевик
В ролях Ральф Маччио, Уильям Забка, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер
Создатель Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг
Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Данный шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларуссо, пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным известным им способом — при помощи карате.
Четверг, 25 апреля
фантастика, приключения, драма, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Эдрианн Палики, Скотт Граймз, Чад Л. Коулмэн, Марк Джексон, Питер Мэкон
Создатель Сет Макфарлейн
Второй сезон закончится четырнадцатой серией The Road Not Taken. Телеканал Fox пока не сообщал, что будет делать с проектом Сета Макфарлейна дальше.
боевик, детектив, криминал
В ролях Бенджамин Маккензи, Шон Пертви, Робин Тейлор, Забрина Гевара, Эрин Ричардс, Джада Пинкетт-Смит
Создатель Бруно Хеллер
Конц сезона 5
Двенадцатый эпизод The Beginning... станет заключительным для пятого сезона и сериала. Телеканал Fox наконец-то попрощается с историей про Джима Гордона.
драма, триллер, мистика
В ролях Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Джеффри Дин Морган, Джим Бивер, Саманта Феррис, Кэти Кэссиди
Создатель Эрик Крипке
Конце сезона 14
Четырнадцатый сезон приключений Винчестеров завершит двадцатая серия Moriah. Канал The CW продлил сериал на финальный сезон, который стартует этой осенью.
Пятница, 26 апреля
триллер, мистика
В ролях Ума Турман, Тони Голдуин, Сиван Алира Роуз, Лиллия Рейд, Николас Голицын, Кайанна Симон Симпсон
В центре истории — девушка, перенёсшая операцию по пересадке сердца. Однако внезапная и загадочная смерть донора, спасшего ей жизнь, не даёт героине покоя. Чем ближе девушка подходит к разгадке тайны его гибели, тем больше замечает за собой жутких черт покойного.
анимация, приключения, фэнтези
В ролях Эйми Карреро, Карен Фукухара, ЭйДжей Мичалка, Маркус Скрибнер, Решма Шетти, Лоррейн Туссен
Создатель Ноэль Стивенсон
Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, которое становится её новой семьёй.
Суббота, 27 апреля
драма, вестерн
В ролях Пирс Броснан, Занн МаКларнон, Татанка Минс, Паола Нуньес, Элизабет Фрэнсис, Алексис Уэст
Создатель Филипп Мейер, Ли Шипмен, Брайан Макгриви
Семейная сага повествует об историческом отрывке времени, в который Америка отличилась внутренними кровопролитными войнами и становлением своей государственности. На примере жизненного пути нескольких поколений одной из техасских семей автор доказывает, что процесс рождения США был делом непростым и невероятно кровавым.
Воскресенье, 28 апреля
детектив, драма
В ролях Ноа Уайли, Элизабет Лэйдлоу, Винни Чиббер, Майкл Патрик Торнтон, Ноэль Фишер, Эмаяци Коринеальди
Поднимающая тему расизма драма расскажет о событиях, произошедших после того, как в Чикаго белый полицейский по случайности убил врача-афроамериканца, мужа Дэниела Колдера, с которым они вместе воспитывали приёмную дочь. Это история о трёх семьях, имеющих отношение к случившейся трагедии, рассказанная от лица каждой из них.
триллер, драма
В ролях Марк Стронг, Алистэр Петри, Джозеф Демпси, Анастасия Гриффит, Амелия Баллмор, Кингсли Бен-Адир
Создатель Мэттью Паркхилл, Саймон Максвелл
Макс Истон — бывший шпион, разрывающийся между своими богатым на события прошлым и настоящим. Вернувшись в мир международной разведки, чтобы отомстить за гибель сына, он оказывается в центре настоящей войны агентур и обнаруживает существование мирового заговора, участники которого намерены поживиться за счёт разразившегося на Ближнем Востоке хаоса.
боевик, приключения, фэнтези
В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли
Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман
Конце сезона 2
Второй сезон многострадальной экранизации романа Нила Геймана завершится восьмым эпизодом Moon Shadow. В марте кабельный канал Starz на свой страх и риск продлил сериал на третий сезон.