Новые сериалы 22–28 апреля

Сезон 2

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Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Данный шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларуссо, пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным известным им способом — при помощи карате.