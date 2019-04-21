Новости сериалов — лучшее за неделю

После громких увольнений на телевидении участницы движения #MeToo сидят без работы — новые работодатели не желают связываться с разоблачительницами.

Кит Харрингтон ответил на возможную критику финального сезона «Игры престолов» — исполнителю роли Джона Сноу нет до неё никакого дела.

«Пацаны» — тизер-трейлер без цензуры, зато с датой выхода — Карл Урбан рассказывает и показывает, как расправляться с супергероями.

«Мандалорец» — свежие кадры приключенческого боевика — официальные снимки из сериала, стартующего в день запуска платформы Disney+.

Халк и Воитель могут обзавестись сольными сериалами на Disney+ — по крайней мере, ходят такие слухи.

Экранизация Halo нашла своего Мастера Чифа — шлем наденет Пабло Шрайбер.

Экранизация «Академии» Айзека Азимова потеряла шоураннера — Джош Фридман выбыл из проекта, оставив оный на совести Дэвида Гойера.

Nielsen начал публиковать рейтинговые результаты в ЛГБТ-категории — оказывается, сексуальная ориентация влияет на телевизионные предпочтения.

«Игра престолов» обновила свой рейтинговый рекорд — первый эпизод финального сезона собрал у экранов более 17 млн человек за вечер.