 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Fox закрыл «Одарённых» на втором сезоне «Пацаны» — тизер-трейлер без цензуры, зато с датой выхода Боб Айгер объяснил, зачем Disney купила Fox Первые официальные детали грядущей PlayStation 5 Джон Фавро пообещал, что «Мандалорец» понравится даже тем, кто ничего не знает о «Звёздных войнах»
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Экранизация «Академии» Айзека Азимова потеряла шоураннера

В прошлом апреле Apple завладела правами на экранизацию культового цикла научно-фантастических романов Айзека Азимова «Академия» (Foundation). В разработку проект ушёл целиком, без пилотных заготовок, и после этого о будущем сериале не было слышно ровным счётом ничего. Даже на недавней презентации Apple TV+ о нём подозрительно умолчали. И вот пришла новость о том, что с экранизацией не всё так гладко — из проекта выбыл один из шоураннеров Джош Фридман («Война миров», «Терминатор: Битва за будущее»).

Впрочем, источники THR сообщают, что уход был полюбовным, и Фридман оставляет за собой пост исполнительного продюсера. Единоличным шоураннером 10-серийной крупнобюджетной постановки остаётся Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»), с которым они вместе работали над сценарием.

Из масштабной семитомной космосаги экранизировать берутся оригинальную трилогию: «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Классика научной фантастики рассказывает о великой Галактической Империи (союзе заселённого землянами множества планет) — её расцвете, неминуемом закате и последующем возрождении.

Гойер также выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Марси Росс и дочерью писателя Робин Азимов. Производством руководит Skydance Television («Манхэттен»).

4 Обсудить
Темы
 
Академия
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Apple экранизирует «Академию» Айзека Азимова
 
Apple заказала съёмки первого сезона «Академии» Айзека Азимова
 
Экранизация «Академии» Айзека Азимова потеряла шоураннера

Тоже интересно

 
Кино «Веном 2» сохранит свой мягкий рейтинг, несмотря на Карнажа
 
Кино «Хищник» — расширенный телеролик
 
Кино «Человек-паук: Паучья вселенная» — тизер
 
Кино Подкаст на колёсах. «Охотники за привидениями»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 191: Пропеллер вечности
 
КиноИгры Джим Керри исполнит роль главного злодея в фильме по игре «Ёжик Соник»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Пользователи Steam закидали Assassin's Creed Unity положительными оценками после старта бесплатной раздачи в uPlayК открытию готовится новый сервер R2 OnlineНазвана стоимость новой модели Xbox One в РоссииСкрипки, виолончель и никакого рэпа — исполнение основной темы Mortal Kombat 11Рита Ора исполнила заглавную песню для "Детектива Пикачу"
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru