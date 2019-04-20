Экранизация «Академии» Айзека Азимова потеряла шоураннера

В прошлом апреле Apple завладела правами на экранизацию культового цикла научно-фантастических романов Айзека Азимова «Академия» (Foundation). В разработку проект ушёл целиком, без пилотных заготовок, и после этого о будущем сериале не было слышно ровным счётом ничего. Даже на недавней презентации Apple TV+ о нём подозрительно умолчали. И вот пришла новость о том, что с экранизацией не всё так гладко — из проекта выбыл один из шоураннеров Джош Фридман («Война миров», «Терминатор: Битва за будущее»).

Впрочем, источники THR сообщают, что уход был полюбовным, и Фридман оставляет за собой пост исполнительного продюсера. Единоличным шоураннером 10-серийной крупнобюджетной постановки остаётся Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»), с которым они вместе работали над сценарием.

Из масштабной семитомной космосаги экранизировать берутся оригинальную трилогию: «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Классика научной фантастики рассказывает о великой Галактической Империи (союзе заселённого землянами множества планет) — её расцвете, неминуемом закате и последующем возрождении.

Гойер также выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Марси Росс и дочерью писателя Робин Азимов. Производством руководит Skydance Television («Манхэттен»).