Продюсеры Warner Bros. TV укоротили первый сезон «Болотной твари»

Не всё спокойно на болотах Луизианы. Источники портала THR сообщают, что в разгар производственного процесса продюсеры Warner Bros. TV урезали заказа на первый сезон «Болотной твари» с 13 эпизодов до 10 по причине творческих разногласий. Однако некоторые связывают такой поворот событий ещё и с возможной реорганизацией DC Universe.

Информация просочилась в прессу как раз на фоне сообщений о том, что WarnerMedia — головная компания потокового сервиса — планирует запустить новую цифровую платформу и куда более широкого формата, чем нишевый стриминговый сервис. Инсайдеры сообщают: производство сериала приостановлено, сценарий концовки переписывают, а впереди почти неизбежные пересъёмки. Окончательное решение по проекту руководство примет, как только разберётся, что делать дальше с DC Universe.

Новый стриминговый сервис компания планирует запустить к концу года. В видеотеку платформы войдут оригинальные проекты, а также контент от дочерних ресурсов, включая каналы HBO, TBS и TNT. Конечная цель компании — составить достойную конкуренцию остальным стриминговым сервисам: Disney+, Apple TV+, Netflix, Amazon и проч.

Официальных комментариев ни от WarnerMedia, ни от Dc Universe добиться пока не удалось.

Первый тизер «Болотной твари» — фантастического триллера по одноимённому комиксу DC — вышел буквально на днях, и премьерная дата пока не поменялась — первый эпизод сериала должны показать 31 мая.