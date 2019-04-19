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Первоисточник: www.theverge.com Прямая ссылка на новость:
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Премьера финального сезона «Игры престолов» собрала за сутки более 50 млн нелегальных просмотров

Главный телевизионный рекордсмен современности — сериал «Игра престолов» — обновив официальный рейтинговый максимум, на этом не остановился. Совершенно ожидаемо первый эпизод восьмого сезона оказался фаворитом и среди онлайн-пиратов.

По информации аналитической фирмы MUSO, серия «Винтерфелл», вышедшая на кабельном канале HBO 14 апреля, за первые сутки собрала 55 млн нелегальных просмотров. Из них 76,6% приходятся на онлайн-стриминг, 12,2% — на скачивание с сайтов, 11,3% — на скачивание с торрентов.

Среди стран фаворитом по пиратским просмотрам стала Индия, на которую из вышеуказанных 55 млн перепадет около 10 млн, за ней следует Китай (около 5 млн просмотров), а на третьем месте, как ни странно, США (около 4 млн) — страна с наиболее удобным, быстрым и беспроблемным легальным доступом к контенту HBO.

Второй, до сих пор безымянный эпизод фэнтезийного эпика выходит на телеэкраны 21 апреля. Ждём обновления рекорда.

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Игра престолов
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