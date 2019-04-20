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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Nielsen начал публиковать рейтинговые результаты в ЛГБТ-категории

Сериал «Игра престолов» пусть и завершает свою эфирную жизнь, но ещё успевает поучаствовать в одном эпохальном медиа-событии. Премьера финального сезона фэнтези-саги удостоилась чести возглавить список наиболее популярных сериалов и телепрограмм среди ЛГБТ-аудитории.

Оказалось, известная компания-измеритель Nielsen буквально на этой неделе внесла свой первый посильный вклад в прогресс, определив свежую рейтинговую категорию для ЛГБТ-зрителей. И в списке их телевизионных приоритетов «Игра престолов» занимает почётное первое место — за вечер серия «Винтерфелл» набрала 191 тыс. гей-просмотров.

О своём намерении учредить отдельный рейтинговый замер для сексуальных меньшинств компания объявила ещё осенью, предложив участникам анкетных опросов указывать свой пол, а также пол партнёра или супруга. Маркировку зрителей в рамках «миссии по репрезентации важных демографических категорий» помогала проводить известная ЛГБТ-организация GLAAD.

Вице-президент Nielsen Брайан Фурер прокомментировал судьбоносное решение, отметив, что каналы нынче требуют более детализированной информации о зрителях:

Медиарынок продолжает эволюционировать, и наши клиенты прилагают всё больше усилий, чтобы лучше понять потребителей всех типов и эффективно достучаться до новой, уникальной аудитории.

Остаётся только гадать, чья же ещё уникальность, столь важная для медиаструктур, инициирует в будущем учреждение отдельной рейтинговой категории.

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Темы
 
Игра престолов
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