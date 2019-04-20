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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Майк Майерс сыграет разных персонажей в многосерийной комедии Netflix

Netflix и Майк Майерс («Богемская рапсодия», «Остин Пауэрс») объединятся ради нового многосерийного комедийного проекта для потокового сервиса.

Актёр, по его собственным словам, любит создавать интересных и, главное, разных персонажей, потому именно этим он и займётся на съёмочной площадке сериала — сыграет множество разных героев.

Уже оформлен заказ на шесть эпизодов.

Сам Майерс выступит исполнительным продюсером. Компанию ему составит коллега актёра по фильмам об Остине Пауэрсе Джон С. Лайонз («Молодой Папа»), а также Джейсон Вейнберг («Чёрное зеркало»). Ни названия, ни даты премьеры пока, разумеется, нет.

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