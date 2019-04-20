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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Идею нового сериала шоураннеру «Шерлока» подал Бенедикт Камбербэтч

Пока «Шерлок» взял вроде как временный, но порядком затянувшийся перерыв, его шоураннеры Стивен Моффат и Марк Гэтисс времени зря не теряют и уже замутили другой многообещающий проект — многосерийного «Дракулу», новое переосмысление классического романа Брэма Стокера.

И вот теперь выясняется, что на его создание Гэтисса вдохновил сам Бенедикт Камбербэтч. Дело было несколько лет назад во время съёмок третьего сезона, когда Шерлок «восстал из мёртвых»:

Нам пришлось сделать перерыв, чтобы посетить RTS Award, и я получил на телефон фото силуэта Бенедикта напротив двери миссис Хадсон. Я показал его Бену Стефенсону из BBC и сказал «Выглядит как Дракула», на что он ответил «Хочешь заняться этим?».

Гэтисс подчёркивает, что именно тогда и зародилась идея будущего сериала.

Но, каким бы разительным ни было сходство Камбербэтча со знаменитым кровососом, сыграет Дракулу не он, а датчанин Клас Банг («Девушка, которая застряла в паутине»). Также в многосерийной драме снимутся Энтони Фланаган, Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джоанна Сканлан, Морфидд Кларк, Луиза Рихтер и сам Гэтисс. Съёмки сериала уже начались.

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Дракула
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