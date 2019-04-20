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«Когда они нас видят» — трейлер судебной драмы по реальным событиям

Потоковый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер мини-сериала Авы Дюверней «Когда они нас видят». Дата выхода уже известна — все четыре серии зрители смогут посмотреть 31 мая.

Драма, основанная на реальных событиях, повествует о громком расследовании дела об изнасиловании, в котором ложно обвинили пятерых темнокожих подростков из Гарлема. История начнётся весной 1989 года, когда подозреваемых впервые допросили, и завершится в 2014 году с вынесением оправдательного приговора.

В мини-сериале снялись Майкл К. Уильямс, Вера Фармига, Джон Легуизамо, Фелисити Хаффман, Ниси Нэш, Блэр Андервуд, Кристофер Джексон и другие. Дюверней («Излом времени») числится сценаристом и режиссёром проекта, а также выступает исполнительным продюсером наряду с Опрой Уинфри, Джонатаном Кингом, Джеффом Сколлом и другими.

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