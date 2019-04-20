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Первоисточник: www.bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:
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«Я — зомби» — тизер пятого сезона процедурной драмеди

Телеканал The CW опубликовал тизер пятого сезона сериала «Я — зомби» за авторством Роба Томаса. Заключительная телеглава процедурала стартует в эфире 2 мая.

Мистическая драмеди рассказывает о превратившейся в ходячий труп ординаторе Оливии Мур (Роуз Макивер). Обнаружив, что поедая мозги жертв преступлений, она перенимает черты личности покойных и их воспоминания, Оливия решает использовать эту способность во благо, помогая полиции расследовать убийства.

В сериале снимаются Малкольм Гудвин, Рахул Коли, Роберт Бакли, Дэвид Андерс, Элисон Мичалка и другие. Исполнительными продюсерами проекта наряду с Томасом числятся Диана Рагирро-Райт, Даниэль Стокдик и Дэн Этеридж. Производством заведуют Bonanza Productions Inc., Spondoolie Productions и Warner Bros. Television.

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Видео Я — зомби
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