FOX обеспечил «Последнему настоящему мужчине» восьмой сезон

Преодолев отметку в 150 эпизодов, ситком «Последний настоящий мужчина» не собирается останавливаться на достигнутом — телеканал FOX продлил комедию Тима Аллена на восьмой сезон.

Два года назад ABC закрыл проект, несмотря на высокие рейтинги и протесты фанатов. FOX не стал медлить, пригрел сериал на своей освободившейся от «Бруклина 9-9» груди и даже сохранил за «Мужчиной» прежний тайм-слот в эфирной сетке, чтоб поклонникам не пришлось перестраиваться. И не прогадал — рейтинги седьмого сезона подскочили до уровня второго, а хвалить ситком стали пуще прежнего.

Сериал Джека Бёрдитта рассказывает о непростой, но весёлой жизни Майка Бакстера, его жены и трёх дочерей, одна из которых мать-одиночка.

Восьмой сезон вернёт Нэнси Трэвис, Джонатана Адамса, Аманду Фуллер, Кристофа Сандерса, Джордана Мастерсона и, конечно, Тим Аллена, радостно заявившего, что если их будут так продлевать и дальше, то сериал придётся переименовывать в «Последнего нестоящего мужчину».