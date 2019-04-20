 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Аниме на фестивале анимации в Анси «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Экранизация Halo нашла своего Мастера Чифа Молодой Хан Соло попал в «Дивный новый мир» Джон Фавро пообещал, что «Мандалорец» понравится даже тем, кто ничего не знает о «Звёздных войнах»
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

FOX обеспечил «Последнему настоящему мужчине» восьмой сезон

Преодолев отметку в 150 эпизодов, ситком «Последний настоящий мужчина» не собирается останавливаться на достигнутом — телеканал FOX продлил комедию Тима Аллена на восьмой сезон.

Два года назад ABC закрыл проект, несмотря на высокие рейтинги и протесты фанатов. FOX не стал медлить, пригрел сериал на своей освободившейся от «Бруклина 9-9» груди и даже сохранил за «Мужчиной» прежний тайм-слот в эфирной сетке, чтоб поклонникам не пришлось перестраиваться. И не прогадал — рейтинги седьмого сезона подскочили до уровня второго, а хвалить ситком стали пуще прежнего.

Сериал Джека Бёрдитта рассказывает о непростой, но весёлой жизни Майка Бакстера, его жены и трёх дочерей, одна из которых мать-одиночка.

Восьмой сезон вернёт Нэнси Трэвис, Джонатана Адамса, Аманду Фуллер, Кристофа Сандерса, Джордана Мастерсона и, конечно, Тим Аллена, радостно заявившего, что если их будут так продлевать и дальше, то сериал придётся переименовывать в «Последнего нестоящего мужчину».

2 Обсудить
Темы
 
Последний настоящий мужчина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 21—27 сентября
 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
Новые сериалы 24–30 сентября

Тоже интересно

 
Кино «Чёрная Пантера» — постеры
 
Кино Основатель студии Pixar теперь работает в компании, где снимают «Миссию невыполнима» и «Терминатора»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 244: Вселенная «Чужих»
 
Кино Дэвид Йейтс срежиссирует все пять частей «Фантастических тварей и где они обитают», Джонни Депп — Гриндевальд
 
Кино Все ведущие актёры закончили съёмки во всех продолжениях «Аватара»
 
CBS All Access продлил на второй сезон сериал «Звёздный путь: Дискавери»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
EDGE оценил Sekiro: Shadows Die Twice, The Division 2, Baba is You и другие новинкиИнсайдер: У Halo: Infinite огромный бюджетДинамика, изысканность и выдающийся дизайн - гиперкар Bugatti Divo появится в гоночной аркаде The Crew 2Нолан Норт об Uncharted 5: Вы же не хотите довести до прыжка через акулуСильная, независимая и с огромным мечом наперевес - встречайте Дарли Даггер в новом трейлере файтинга Samurai Shodown
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru