Телеовощи. Выпуск 280: Тёмная сторона Ларисы

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:53 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:16 —
|Новости
|01:40:38 —
|Отвечаем на вопросы
|01:44:55 —
|«Благослови этот бардак» (Bless this Mess) — 1x01 (премьера)
|01:50:37 —
|«Игра престолов» — 8x01 (премьера сезона)
|02:22:29 —
|«Новобранец» — 1x20 (финал сезона)
|02:30:10 —
|«Воин» — 1x02
|02:39:25 —
|«Миллиарды» — 4x05
|02:46:51 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x13
|02:56:27 —
|«Падение ордена» — 2x04
|03:08:21 —
|«Роковой патруль» — 1x09
|03:20:14 —
|«Хэппи!» — 2x03
|03:30:55 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x05 (впечатления Юры и Льва)
|03:39:04 —
|«Волшебники» — 4x16 (финал сезона)
|03:53:04 —
|«Прослушка» — 1x10
|04:00:21 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x16 (впечатления Льва)
|04:07:01 —
|«Звёздный путь» — 3x13 (впечатления Юрия)
|04:15:49 —
|«Твин Пикс» — 3x14 (впечатления Ларисы)
|04:35:00 —
|«Вероника Марс» — 3x19 (впечатления Михаила)
|04:50:27 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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