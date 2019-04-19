После громких увольнений на телевидении участницы движения #MeToo сидят без работы

Наивные представительницы трендовых движений вроде #MeToo, до недавнего времени высоко нёсшие знамя разоблачений, недавно столкнулись с силой противодействия и подводных течений. Оказывается, парадная сторона и изнанка одного и того же медийного явления не только нетождественны, но порой откровенно противоречат друг другу. Об этом в своей статье рассказывает автор издания Vanity Fair Дайана Фальзоне, которой на условиях анонимности удалось пообщаться с несколькими участницами #MeeToo.

Волна громких скандалов на почве сексуальных домогательств и гендерного неравенства, по мнению некоторых, обещала вызвать тектонические сдвиги в индустрии, на деле же… Заявившие о домогательствах сотрудницы начинают осознавать, что, по их словам, «правовое регулирование не в состоянии исправить нашу покалеченную культуру». В большинстве случаев, отмечают участницы процесса, судебные иски провоцируют ответные меры и усиление преследований. Рассказывает одна из доныне популярных телеперсон, подавшая в суд на корпорацию за сексуальные домогательства, а нынче отчаявшаяся найти себе агента или работу:

Те самые люди, которые публично аплодируют тебе за смелость, никогда не возьмут тебя на работу, потому что уже причислили к разоблачительницам и проблемным личностям. На смертном одре ты, возможно, и признаешь, что с точки зрения морали поступила верно, но пока живёшь, помни, какие жертвы придётся принести в личном и карьерном плане.

И это далеко не единичный случай. Автор статьи отмечает, что официального чёрного списка персон нон-грата никто, конечно, не составлял, но он и не нужен, когда имена фигуранов то и дело всплывают на страницах газет и онлайн-порталов.

Ещё одна судившаяся с прежним работодателем медиаперсона рассказала, как посвящённый в ситуацию интервьюер сообщил, будто рассмотрит её кандидатуру на должность лишь когда удостоверится в чистоте её репутации из других источников. Другая попыталась после судебного процесса наняться на работу к давнему другу, и тот ответил, что сможет принять её в штат лишь через несколько лет, «пока не уляжется пыль».

Эксперты медиарынка высказывают резонную мысль: на фоне репутационной паранойи совершенно очевидно, что компании будут перестраховываться и упасут себя от риска нанимать кого-то с историей судебных разбирательств во избежание повторения ситуации. Часть аналитиков сходится во мнении, что всей медиаструктуре, которую подмяли под себя мужики, нужны глобальные и быстрые изменения, в противном случае движение #MeToo, и нынче-то многими воспринимаемое как глянцевая шумиха, ждёт равноценная (если не более мощная) отдача, плодами которой уже успели «насладиться» отдельные участницы процесса.