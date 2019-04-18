Fox закрыл «Одарённых» на втором сезоне

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал Fox решил покончить с «Одарёнными» и не стал заказывать съёмки третьего сезона, закрыв марвеловский сериал на втором. Критики сериал хвалили, но рейтинги у проекта были так себе: средняя рейтинговая отметка эпизода во втором сезоне составила 1,1 в ключевом демо «18–49 лет» при общей аудитории 3,3 млн человек. Средний рейтинговый показатель первого сезона был почти вдвое выше.

Приключенческий экшен по вселенной Людей Икс повествует о брате и сестре со сверхспособностями. Правительственная организация посылает за юными мутантами своих спецагентов, и ради спасения детей всей семье приходится пуститься в бега. Спрятаться от врагов главным героям помогают мутанты-подпольщики, ведущие тяжёлую борьбу за выживание.

В сериале снимались Эми Экер, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Шон Тил, Блэр Редфорд, Перси Хайнс Уайт, Эмма Дюмон, Гаррет Диллахант, Скайлер Сэмюэлс и другие.

Шоураннером проекта значился Мэтт Никс («Чёрная метка»). Исполнительными продюсерами — Джеф Лоэб, Джеймс Чори, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер. Производство курировали 20th Century Fox Television и Marvel Television.