 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Tropico 6 Assassin's Creed: Unity поможет с восстановлением Собора Парижской Богоматери Мишель Йео снимется в продолжении «Аватара» Джеймса Кэмерона Новости аниме — лучшее за неделю Самые провальные фильмы 2018 года
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Ведьмак» выйдет на Netflix к концу года

Съёмки первого сезона «Ведьмака» в самом разгаре, и томящиеся в ожидании поклонники перебиваются мутными фото и видео со съёмочных полей, да ещё редкими твитами шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич. И тут на помощь всем страждущим пришёл глава Netflix по контенту Тед Сарандос с крупицей свежей официальной информации. По его словам, премьера сериала состоится в четвёртом квартале этого года, то бишь где-то в период с октября по декабрь.

Восьмисерийная экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.

В сериале снимаются Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Анна Шаффер (Трисс Меригольд), Джои Бэти (Лютик), Милли Брэйди (Ренфри), Имон Фаррен (Кагыр) и другие.

Шмидт Хиссрич возглавляет команду сценаристов и исполнительных продюсеров сериала. Первый сезон режиссируют Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). Сапковский числится консультантом. Производством занимаются Netflix и Platige Image.

1 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Генри Кавилл сыграет Геральта в «Ведьмаке» от Netflix
 
На роль Цири в «Ведьмаке» ищут актрису из меньшинств, но не сексуальных
 
Генри Кавилл в образе Геральта из сериала «Ведьмак»

Тоже интересно

 
Кино «Мстители: Финал» — специальный трейлер
 
Кино «Бамблби» — первый официальный трейлер без влияния Майкла Бэя
 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — фильм «Викинг»
 
Кино «Станция 88» — тизер
 
«Мой маленький пони» — трейлер и постер
 
Автор романов признал, что Том Круз плохо подходил на роль Джека Ричера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Тайны городка Окмонт ждут вас - представлен новый трейлер мрачной детективной адвенчуры The Sinking CityControl - в Epic Games Store появилась региональная ценаSquare Enix проведет перед E3 2019 большой концерт по Final Fantasy VIINikkei рассказала, когда выйдет новая модель Nintendo SwitchДатирован выход брутального экшена Redeemer: Enhanced Edition от российских разработчиков на консолях
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru