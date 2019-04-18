«Ведьмак» выйдет на Netflix к концу года

Съёмки первого сезона «Ведьмака» в самом разгаре, и томящиеся в ожидании поклонники перебиваются мутными фото и видео со съёмочных полей, да ещё редкими твитами шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич. И тут на помощь всем страждущим пришёл глава Netflix по контенту Тед Сарандос с крупицей свежей официальной информации. По его словам, премьера сериала состоится в четвёртом квартале этого года, то бишь где-то в период с октября по декабрь.

Восьмисерийная экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского повествует об одиноком охотнике на монстров Геральте из Ривии, пытающемся найти своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но однажды судьба сводит его с могущественной чародейкой и юной принцессой, и отныне все трое пытаются выжить в нарастающем по всему Континенту хаосе.

В сериале снимаются Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифер), Анна Шаффер (Трисс Меригольд), Джои Бэти (Лютик), Милли Брэйди (Ренфри), Имон Фаррен (Кагыр) и другие.

Шмидт Хиссрич возглавляет команду сценаристов и исполнительных продюсеров сериала. Первый сезон режиссируют Алик Сахаров («Игра престолов»), Шарлотта Брандстром («Двойник») и Алекс Гарсиа Лопес («Сорвиголова»). Сапковский числится консультантом. Производством занимаются Netflix и Platige Image.