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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Экранизация Halo от Showtime нашла своего Мастера Чифа

Гадать, кто под шлемом, не придётся! Важный этап в процессе экранизации Halo — сериал по вселенной культового игрового франчайза обзавёлся исполнителем главной мужской роли. Актёрский состав возглавил Пабло Шрайбер («Американские боги»), которому досталась роль Мастера Чифа, центрального персонажа игровой вселенной и сериала.

События десятисерийного фантастического боевика развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей, которые смогут помочь переломить ход войны.

В кастинг-лист также записалась Йерин Ха, которая сыграет нового персонажа по имени Кван Ах. Её описывают как проницательную, смелую 16-летнюю уроженку Внешних колоний, которая повстречала Мастера Чифа в судьбоносный для обоих момент.

Шоураннерами сериала выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и основной сценарист проекта Кайл Киллен («Пробуждение»). Режиссирует Отто Батхёрст («Острые козырьки», «Робин Гуд: Начало»). Исполнительными продюсерами наряду с Килленом числятся Скотт Пеннингтон, Джастин Фолви и Дэррил Фрэнк. Производство курируют Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки стартуют осенью в Будапеште, а премьера состоится в следующем году.

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Подкасты
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