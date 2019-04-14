«Мандалорец» — свежие кадры приключенческого боевика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В рамках Star Wars Celebration состоялась информационная панель, посвящённая «Мандалорцу». С поклонниками «Звёздных войн» пообщались авторы сериала Джон Фавро и Дэйв Филони, а также участники основного актёрского состава Педро Паскаль, Джина Карано и Карл Уэзерс.

Первые видеоматериалы стали эксклюзивом для посетивших мероприятие и в сети они появятся позже. Зато есть возможность полюбоваться свежими официальными кадрами из сериала. По впечатлениям присутствовавших, проект прямо-таки пропитан атмосферой «Звёздных войн»: бесподобное смешение олдскульного стиля и передовых технологий, множество безошибочно узнаваемых пасхалок, любопытных персонажей и экшена.

Фавро и Филони признались, что при создании вдохновлялись классическими вестернами и картинами о самураях, в первую очередь называя фильмы Акиры Куросавы. Вдобавок на съёмочную площадку заглядывал сам Джордж Лукас и остался очень доволен увиденным.

Фантастический боевик о приключениях одинокого стрелка-мандалорца на дальних рубежах галактики стартует на потоковом сервисе Disney+ 12 ноября.