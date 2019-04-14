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Новые сериалы 15–21 апреля

Сериальная премьера на неделе всего одна: на телеканале ABC стартует первый сезон комедии «Благослови этот бардак». Вдобавок на потоковом сервисе Amazon выйдет пятый сезон детективной драмы «Босх».

Вторник, 16 апреля

 
Премьера+
ABC (US)
Благослови этот бардак Bless This Mess

комедия

В ролях Дэкс Шепард, Лейк Белл, ДжиТи Нил, Пэм Гриер, Эд Бегли-младший

Создатель Лейк Белл

Совсем недавно сыгравшие свадьбу Рио и Майк решают выбраться из шумного мегаполиса, чтобы пожить спокойной, тихой и куда более простой жизнью где-нибудь в глубинке. Однако добравшись до своего фермерского домика в Небраске, новобрачные осознают, что их представления о сельской идиллии совершенно не совпадают с реальностью.

Видео

 
Конец сезона1
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, криминал

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

Полицейская драма завершит свой первый сезон двадцатым эпизодом Free Fall. Канал ABC пока не сообщал, что намерен делать с проектом дальше.

Видео

Среда, 17 апреля

 
Конец сезона4
Syfy
Волшебники The Magicians

фэнтези, драма

В ролях Джейсон Ральф, Оливия Тейлор Дадли, Джейд Тейлор, Темби Лок, Хейл Эйплмен, Тони Бирд

Создатель Джон Макнамара, Сэра Гэмбл

Четвёртый сезон тёмного фэнтези завершится тринадцатой серией The Seam. В январе кабельный канал Syfy продлил сериал на пятый сезон.

Видео

Четверг, 18 апреля

 
Сезон4
CBS
Жизнь в деталях Life in Pieces

комедия

В ролях Колин Хэнкс, Зои Листер-Джонс, Томас Садоски, Бетси Брандт, Джеймс Бролин, Дайан Уист

Создатель Джастин Адлер

Сериал рассказывает забавные и трогательные истории всех членов большой и дружной семьи Шортов.

Видео

 
Конец сезона2
CBS
Звёздный путь: Дискавери Star Trek: Discovery

научная фантастика, приключения, драма

В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп

Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман

Четырнадцатый эпизод станет заключительным для второго сезона космической одиссеи. В феврале потоковый сервис CBS All Access продлил сериал на третий сезон.

Видео

Пятница, 19 апреля

 
Сезон5
Amazon
Босх Bosch

детектив, драма

В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон

Создатель Майкл Коннелли

Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.

Видео

Воскресенье, 21 апреля

 
Конец сезона5
CBS
Мадам госсекретарь Madam Secretary

драма

В ролях Теа Леони, Тимоти Дэйли, Патина Миллер, Джеффри Аренд, Эрих Берген, Кэтрин Герцер

Создатель Барбара Холл

Пятый сезон политической драмы завершится двадцатой серией Better Angels. Телеканал CBS ещё не определился, стоит ли продлевать сериал на шестой сезон.

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Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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