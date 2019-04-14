Новости сериалов — лучшее за неделю

Мини-сериал про Алую ведьму и Вижна на Disney+ получил название «ВандаВижн» — Элизабет Олсен и Пол Беттани вновь сыграют супергеройскую пару.

Для Disney+ готовят два ЛГБТ-сериала — без прогрессивного контента сейчас никуда.

У второго сезона «Американских богов» беда с рейтингами — каждая серия собирает всё меньше просмотров.

«Проповедник» завершится четвёртым сезоном — канал AMC решил завязать с экранизацией известного комикса.

«Человека будущего» продлили в последний раз — и этот проект Сета Рогена и Эвана Голдберга уходит на покой.

Шоураннеры «Игры престолов» планировали финал сериала пять лет — завершение фэнтезийной саги было плодом длительных и серьёзных раздумий.

Amazon пополнил свою видеотеку двумя сериалами от «РЕН ТВ» — теперь и остальной мир сможет насладиться тремя сезонами феерического «Тайного города».

Мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» официально в разработке — проект обзавёлся официальным логотипом и выйдет в течение года после старта Disney+.

Стала известна дата премьеры сериала «Мандалорец» — первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» зрители увидят в конце осени.