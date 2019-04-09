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Джулианна Мур снимется в экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи» для Apple TV+ «Хитрый Пит» — тизер третьего сезона с датой выхода «Ковбой Бибоп» от Netflix обзавёлся сериальным экипажем «Кобра Кай» — трейлер второго сезона карате-хита Ноль кадров в секунду. Выпуск 258: Древо секса
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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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У второго сезона «Американских богов» беда с рейтингами

В середине марта кабельный канал Starz одобрил разработку третьего сезона «Американских богов» — и, может статься, поторопился. Прошедший все круги ада второй сезон демонстрирует серьёзное падение рейтингов, к которому могли привести довольно очевидные причины. Интерес публики почти наверняка охладил преданный огласке закулисный хаос, включавший уход Брайана Фуллера, его соавтора и парочки участников актёрского состава, что повлекло за собой длительную отсрочку выхода продолжения.

В итоге премьерный эпизод второго сезона добился результатов, которые на треть ниже показателей заключительной серии первого сезона, — 520 тыс. против 774 тыс. зрителей. С тех пор планка только понижалась, и последняя вышедшая серия не смогла собрать у экранов более 306 тыс. человек.

Не лучше обстоят дела и с общими оценками. На приснопамятных «Томатах» первый сезон получил 92% одобрения от критиков и 84% — от зрителей. Второй сезон довольствуется 55% положительных отзывов от первых и 79% от вторых.

В таких обстоятельствах экранизации тёмного фэнтези Нила Геймана о битве древних и новых богов за веру человечества вряд ли светит изначально задуманное шестисезонное пребывание в эфире. Тут бы третий сезон не отменили.

В сериале снимаются Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Эмили Браунинг, Петер Стормаре, Криспин Гловер, Орландо Джонс и другие. Шоураннером второго сезона числится Джесси Александер, а третий должен возглавить Чарльз «Чик» Игли («Хемлок Гроув»). Производство курируют жмоты из FremantleMedia North America.

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Американские боги
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