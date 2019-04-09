Руководству AMC нет дела до падающих рейтингов «Ходячих мертвецов»

Каким бы затяжным ни было падение рейтингов зомби-триллера «Ходячие мертвецы», руководству канала AMC нет до этого никакого дела. До тех пор, пока он остаётся самым популярным сериалом на кабельном телевидении. Об этом заявила президент AMC Networks Сара Барнетт:

Текущее снижение рейтингов отражает общую тенденцию на кабельном — просто нам падать с большей высоты. Тот факт, что «Ходячие мертвецы» по-прежнему № 1 с большим перевесом, что-то да значит… Наши рейтинги довольно устойчивы. Мы наблюдали некоторое снижение в начале [девятого сезона], но ближе к середине всё стабилизировалось.

К слову, вот так выглядит «стабильность»:

Сезон Показатель в демо «18–49» Общая аудитория, млн человек

1 Сезон 5 8,2 15,8

2 Сезон 4 8,0 15,7

3 Сезон 6 6,9 18,0

4 Сезон 3 6,4 12,6

5 Сезон 7 5,4 11,3

6 Сезон 2 4,7 9,0

7 Сезон 8 3,4 7,9

8 Сезон 1 3,0 6,0

9 Сезон 9 1,9 5,0

Однако руководство канала всё устраивает, причём не только по части цифр, но и в плане развития сюжета:

Мы верим, что у «Ходячих мертвецов» есть аудитория и огромный потенциал, заключающийся в исследовании новых миров и персонажей… То, как Анджела [Канг] сумела перезапустить сериал в этом сезоне, действительно впечатляет.

Но если всё так хорошо, то к чему эти бесчисленные спин-оффы? По словам Барнетт, это обосновано лишь творческой составляющей — нельзя же впустую растрачивать бездонный потенциал.