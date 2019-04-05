«Ходячие мертвецы» добрели до самого дна

Некогда мегапопулярный зомби-триллер «Ходячие мертвецы» вот уже несколько лет медленно, но верно приближается к своему собственному апокалипсису.

Так, последний эпизод девятого сезона продемонстрировал худшие рейтинги среди всех финалов сезонов — всего 5 млн зрителей с показателем 1,9 в возрастной категории «18–49» (против 7,9 млн с показателем 3,4 в прошлом году). Крайне постыдные цифры для сериала, который каких-то три года назад затаив дыхание смотрело 18 млн человек. Пока флагмана AMC спасают только отложенные просмотры (хотя год назад и они были на 30% выше), увеличивая итоговые показатели в полтора раза.

Впрочем, шоураннеру проекта Анджеле Канг переживать не о чем — зомби-драма по-прежнему остаётся самым рейтинговым кабельным сериалом и уже получила продление на десятый и, будем надеяться, последний сезон.

А так выглядит список всех финалов «Ходячих мертвецов»: