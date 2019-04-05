«Ходячие мертвецы» добрели до самого дна

Некогда мегапопулярный зомби-триллер «Ходячие мертвецы» вот уже несколько лет медленно, но верно приближается к своему собственному апокалипсису.
Так, последний эпизод девятого сезона продемонстрировал худшие рейтинги среди всех финалов сезонов — всего 5 млн зрителей с показателем 1,9 в возрастной категории «18–49» (против 7,9 млн с показателем 3,4 в прошлом году). Крайне постыдные цифры для сериала, который каких-то три года назад затаив дыхание смотрело 18 млн человек. Пока флагмана AMC спасают только отложенные просмотры (хотя год назад и они были на 30% выше), увеличивая итоговые показатели в полтора раза.
Впрочем, шоураннеру проекта Анджеле Канг переживать не о чем — зомби-драма по-прежнему остаётся самым рейтинговым кабельным сериалом и уже получила продление на десятый
и, будем надеяться, последний сезон.
А так выглядит список всех финалов «Ходячих мертвецов»:
- СезонПоказатель в демо «18-49»Общая аудитория, млн человек
- 1Сезон 58,215,8
- 2Сезон 48,015,7
- 3Сезон 66,918,0
- 4Сезон 36,412,6
- 5Сезон 75,411,3
- 6Сезон 24,79,0
- 7Сезон 83,47,9
- 8Сезон 13,06,0
- 9Сезон 91,95,0