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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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«Ходячие мертвецы» добрели до самого дна

Некогда мегапопулярный зомби-триллер «Ходячие мертвецы» вот уже несколько лет медленно, но верно приближается к своему собственному апокалипсису.

Так, последний эпизод девятого сезона продемонстрировал худшие рейтинги среди всех финалов сезонов — всего 5 млн зрителей с показателем 1,9 в возрастной категории «18–49» (против 7,9 млн с показателем 3,4 в прошлом году). Крайне постыдные цифры для сериала, который каких-то три года назад затаив дыхание смотрело 18 млн человек. Пока флагмана AMC спасают только отложенные просмотры (хотя год назад и они были на 30% выше), увеличивая итоговые показатели в полтора раза.

Впрочем, шоураннеру проекта Анджеле Канг переживать не о чем — зомби-драма по-прежнему остаётся самым рейтинговым кабельным сериалом и уже получила продление на десятый и, будем надеяться, последний сезон.

А так выглядит список всех финалов «Ходячих мертвецов»:

  • Сезон
    Показатель в демо «18-49»
    Общая аудитория, млн человек
  • 1
    Сезон 5
    8,2
    15,8
  • 2
    Сезон 4
    8,0
    15,7
  • 3
    Сезон 6
    6,9
    18,0
  • 4
    Сезон 3
    6,4
    12,6
  • 5
    Сезон 7
    5,4
    11,3
  • 6
    Сезон 2
    4,7
    9,0
  • 7
    Сезон 8
    3,4
    7,9
  • 8
    Сезон 1
    3,0
    6,0
  • 9
    Сезон 9
    1,9
    5,0
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Ходячие мертвецы
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