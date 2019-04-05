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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Ковбой Бибоп» от Netflix обзавёлся сериальным экипажем

Художественный сериал Netflix по культовому аниме «Ковбой Бибоп» обзавёлся сразу четырьмя представителями главного актёрского состава. Кастинг-лист 10-серийного космического вестерна возглавили Джон Чо («Стартрек: Бесконечность»), Мустафа Шакир («Люк Кейдж»), Даниэлла Пинеда («Мир Юрского периода 2») и Алекс Хэсселл («Субурбикон»).

Вдобавок стало известно, что первый и второй эпизоды срежиссирует Алекс Гарсия Лопес («Сорвиголова», «Каратель», «Ведьмак»).

События оригинала, срежиссированного Синъитиро Ватанабэ по сценарию Кэйко Нобумото, разворачиваются в постапокалиптическом будущем. К 2071 году Земля почти опустела, а человечество расселилось по остальным планетам Солнечной системы. В центре истории разношёрстная команда так называемых космических ковбоев — охотников за головами, бегущих от своего прошлого и бороздящих просторы обитаемого космоса в поисках преступников. Их поимкой и передачей властям экипаж корабля «Бибоп» зарабатывает себе на жизнь, а за соответствующую цену и мир спасти не прочь.

Чо сыграет главного героя Спайка Шпигеля, Шакир — его напарника и капитана судна Джета Блэка, Пинеда перевоплотится в острую на язык красотку Фэй Валентайн, а Хэсселлу досталась роль антагониста Вишеса, главы криминальной группировки «Синдикат», бывшего напарника Спайка и нынче его заклятого врага.

За сценарий отвечает Кристофер Йост («Тор: Рагнарёк»). Ватанабэ консультирует проект. Шоураннерами выступают соавторы кинодилогии «Черепашки-ниндзя» Андре Немец и Джош Аппелбаум, а также сценаристы «Венома» Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг. Все четверо являются исполнительными продюсерами сериала наряду с Марти Эдельштейном и Бекки Клементс. Производство курируют Tomorrow Studios, Netflix, Midnight Radio и авторы оригинала из Sunrise.

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