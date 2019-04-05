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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Кобра Кай» — трейлер второго сезона карате-хита

Два додзё, один бой и, судя по всему, бой этот будем жестоким. Потоковый сервис YouTube Premium выкатил полноценный трейлер второго сезона «Кобры Кай». Многосерийный хит вернётся к зрителям с десятью свежими эпизодами 24 апреля. Кажется, нам готовят неслабую экшен-драму.

Спустя 30 лет после памятного турнира в «Парне-каратисте» поверженный, но не сломленный Лоуренс (Уильям Забка) заново открывает знаменитое додзё «Кобра Кай», возвращаясь на путь вражды с процветающим Дэниелом Ларуссо (Ральф Маччио). Во втором сезоне противостояние между давними противниками, теперь в роли наставников молодых бойцов, выходит на новый виток.

Сценаристами, шоуранерами и режиссёрами сериала остаются Джош Хилд («Машина времени в джакузи»), Джон Харвитц («Гарольд и Кумар уходят в отрыв») и Хейден Шлоссберг («Американский пирог: Все в сборе»). Производством заведуют Sony Pictures Television Studios и Overbrook Entertainment.

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