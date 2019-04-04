«Общество» — трейлер подростковой драмы о мире без родителей

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер подростковой драмы «Общество», вдохновлённой классическим романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух». 10-серийный первый сезон снял Марк Уэбб («Новый Человек-паук»). Премьера намечена на 10 мая.

Компания подростков — отпрысков состоятельных семейств из Новой Англии — возвращается домой и обнаруживает, что все взрослые жители таинственным образом испарились, а выбраться из города невозможно. В попытках выяснить, что произошло и куда подевались их родители, главные герои столкнутся с ужасающей реальностью, где свобода действий приводит к хаосу. Дабы выжить в этом новом странном обществе, молодым людям придётся своими силами установить в нём порядок.

В драме снимаются Кэтрин Ньютон, Рэйчел Келлер, Кристин Фросет, Гидеон Адлон, Оливия Деджонг, Алекс Фитцалан, Жак Колимон, Хосе Джулиан, Наташа Лю Бордиццо и другие.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Кристофер Кейзер; он же наравне с Уэббом числится исполнительным продюсером сериала.