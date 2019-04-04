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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Общество» — трейлер подростковой драмы о мире без родителей

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер подростковой драмы «Общество», вдохновлённой классическим романом Уильяма Голдинга «Повелитель мух». 10-серийный первый сезон снял Марк Уэбб («Новый Человек-паук»). Премьера намечена на 10 мая.

Компания подростков — отпрысков состоятельных семейств из Новой Англии — возвращается домой и обнаруживает, что все взрослые жители таинственным образом испарились, а выбраться из города невозможно. В попытках выяснить, что произошло и куда подевались их родители, главные герои столкнутся с ужасающей реальностью, где свобода действий приводит к хаосу. Дабы выжить в этом новом странном обществе, молодым людям придётся своими силами установить в нём порядок.

В драме снимаются Кэтрин Ньютон, Рэйчел Келлер, Кристин Фросет, Гидеон Адлон, Оливия Деджонг, Алекс Фитцалан, Жак Колимон, Хосе Джулиан, Наташа Лю Бордиццо и другие.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Кристофер Кейзер; он же наравне с Уэббом числится исполнительным продюсером сериала.

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