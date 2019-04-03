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«Слишком стар, чтобы умирать молодым» — трейлер сериала Николаса Виндинга Рефна

Криминальный триллер «Слишком стар, чтобы умирать молодым» от Amazon наконец-то обзавёлся полноценным трейлером. Ролик у себя в твиттере опубликовал автор сериала Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон»), вдобавок и дату выхода объявил — 14 июня.

События 10-серийной остросюжетной драмы в духе полнометражной трилогии Рефна «Дилер» разворачиваются в Лос-Анджелесе. Сериал поведает о преступном мире мегаполиса, его обитателях и их экзистенциальном путешествии — превращении из наёмных убийц в самураев Города Ангелов.

В сериале снимаются Майлз Теллер, Уильям Болдуин, Джена Мэлоун, Джон Хоукс, Кристина Родло, Августо Агилера, Нелл Тайгер Фри, Бабс Олусанмокун и Калли Эрнандес.

Рефн срежиссировал все десять эпизодов по сценарию, написанному в сотрудничестве с автором криминальных и супергеройских комиксов Эдом Брубэйкером («Мир Дикого Запада»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта. За производство отвечает Amazon Studios.

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Видео Слишком стар, чтобы умирать молодым
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