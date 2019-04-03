Пол Шнайдер и Джонатан Прайс записались в футуристическую драму «Байки из Петли»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Футуристический сериал «Байки из Петли» (Tales From the Loop) от Amazon пополнил свой актёрский состав исполнителями двух ведущих ролей. В проект записались Пол Шнайдер («Нулевой канал») и Джонатан Прайс («Игра престолов»). Главную женскую роль в сериале играет Ребекка Холл («Престиж»).

Воьсмисерийная научно-фантастическая драма, вдохновлённая одноимённой серией жанровых работ шведского художника Симона Сталенхага, рассказывает о жителях наполненного тайнами города, расположенного над «Петлёй» — сверхмашиной, построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Благодаря «Петле» вещи, ранее причислявшиеся исключительно к области научной фантастики, стали реальностью.

Прайс сыграет Расса, основателя и главу проекта «Петля», а Шнайдеру досталась роль его сына Джорджа. Холл играет талантливого учёного-физика Лоретту.

Сценарий пишет шоураннер проекта Натаниэль Халперн («Легион»), первую серию срежиссирует Марк Романек («Не отпускай меня»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров наряду с продюсерами «Перерождения» Мэттом Ривзом, Адамом Кассаном и Рафи Кроном. Производством занимаются Amazon Studios, Fox 21 Television Studios, 6th & Idaho и шведская Indio.