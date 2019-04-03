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Пол Шнайдер и Джонатан Прайс записались в футуристическую драму «Байки из Петли»

Футуристический сериал «Байки из Петли» (Tales From the Loop) от Amazon пополнил свой актёрский состав исполнителями двух ведущих ролей. В проект записались Пол Шнайдер («Нулевой канал») и Джонатан Прайс («Игра престолов»). Главную женскую роль в сериале играет Ребекка Холл («Престиж»).

Воьсмисерийная научно-фантастическая драма, вдохновлённая одноимённой серией жанровых работ шведского художника Симона Сталенхага, рассказывает о жителях наполненного тайнами города, расположенного над «Петлёй» — сверхмашиной, построенной для исследования и разгадывания тайн вселенной. Благодаря «Петле» вещи, ранее причислявшиеся исключительно к области научной фантастики, стали реальностью.

Прайс сыграет Расса, основателя и главу проекта «Петля», а Шнайдеру досталась роль его сына Джорджа. Холл играет талантливого учёного-физика Лоретту.

Сценарий пишет шоураннер проекта Натаниэль Халперн («Легион»), первую серию срежиссирует Марк Романек («Не отпускай меня»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров наряду с продюсерами «Перерождения» Мэттом Ривзом, Адамом Кассаном и Рафи Кроном. Производством занимаются Amazon Studios, Fox 21 Television Studios, 6th & Idaho и шведская Indio.

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Байки из Петли
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