Amazon тайно продлил «Пацанов» на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Amazon, должно быть, крайне уверен в своём новом детище — супергероическом боевике «Пацаны» от Сета Рогена и Эвана Голдберга. Если верить изданию Geeks WorldWide (ссылающемуся на надёжный источник), потоковый сервис продлил сериал на второй сезон, даже не дождавшись премьеры первого. Более того, съёмки продолжения должны стартовать уже в июне.

Переполненная жестокостью и фирменным юморком Рогена и Голдберга экранизация комикса расскажет об одноимённой команде отъявленных бойцов с супергероями, призванной поставить на место зарвавшихся и капитально слетевших с катушек защитников человечества.

Актёрский состав включает Карла Урбана, Саймона Пегга, Элизабет Шу, Эрин Мориарти, Энтони Старра, Доминика Макэллигота, Джесси Т. Ашера, Чейса Кроуфорда, Нэйтана Митчелла, Ласа Алонсо, Джека Куэйда, Карен Фукухара, Томера Капона и Дженнифер Эспозито.

Сценарий пилотного эпизода написал один из шоураннеров проекта Эрик Крипке («Сверхестесственное»), а срежиссировал его Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»).

Премьера сериала случится этим летом, точная дата пока неизвестна.