Софи Тёрнер высказалась на тему неравенства гонораров в «Игре престолов»

Известная своей сильной феминистической позицией Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы Старк, высказалась на весьма щекотливую тему оплаты труда актёрского состава «Игры престолов». Ни для кого не секрет, что все получают по-разному — больше всех, по $ 500 тысяч за эпизод, достаётся Эмилии Кларк, Киту Харрингтону, Лине Хиди, Николаю Костер-Вальдау и Питеру Динклэйджу. Тогда как самой Тёрнер, Мэйси Уильямс (Арья) и Айзеку Хепстед-Райту (Бран) приходится довольствоваться «жалкими» 175 тысячами.

Кит [Харрингтон] получает больше меня, но у него и большая сюжетная линия. В последнем сезоне у него было просто безумное количестве ночных съёмок, у меня — не так много. И я такая: «Оставь эти деньги себе». Софи Тёрнер, щедрая душа

Судя по всему, актриса примирилась с текущим положением дел, однако преисполнена решимости добиваться гендерного равенства оплаты труда в других своих проектах. Также она включила в свои контракты инклюзивный райдер — теперь мисс Тёрнер соглашается где-либо сниматься только в том случае, если съёмочная группа состоит в равной степени из мужчин и женщин.

А меж тем финальный сезон эпической саги стартует уже 14 апреля.