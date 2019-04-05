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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix снимет анимационную гей-версию Джеймса Бонда

Самый прогрессивный стриминг-гигант Netflix в подтверждение своей репутации заказал десять серий анимационного сериала для взрослых Q-Force от Шона Хейса («Уилл и Грейс»), Майкла Шура («Парки и зоны отдыха», «Офис) и Гейба Лидмана («Бруклин 9-9»).

Комедия расскажет о группе супершпионов нетрадиционной ориентации под предводительством того самого Джеймса Бонда, правда, слегка сменившего предпочтения. Само собой, их постоянно притесняют и недооценивают гетеросексуальные коллеги по бизнесу, и бедолагам приходится доказывать свою состоятельность, даже несмотря на внушительный послужной список. Предполагается, что сериал, будучи остросоциальным, сможет найти правильный баланс, одновременно развлекая зрителя и честно показывая насущные проблемы представителей ЛГБТ-сообщества.

Лидман напишет сценарий и выступит шоураннером проекта, а Хейс, по слухам, озвучит одного из персонажей. В исполнительных продюсерах также значатся Тодд Миллинер («Гримм») и Дэвид Майнер.

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