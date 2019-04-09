Ещё один спецвыпуск — всё, на что стоит рассчитывать фанатам «Шерлока»

Формально сериал «Шерлок», взорвавший многим мозг последним сезоном, просто взял перерыв. Однако осведомлённые источники давно говорят о том, что воссоединение на постоянной основе крайне маловероятно из-за сильной занятости главных его звёзд — Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана (и того факта, что они на дух друг друга не переносят).

Однако оставшимся поклонникам детективной драмы всё же не стоит терять надежду — исполнительница роли Молли Хупер Луиза Брили сообщила, что командой обсуждалась возможность съёмок ещё одного специального эпизода. Правда, Брили не в курсе текущего статуса проекта и того, по-прежнему ли эпизод в планах.

К слову, исполнители главных ролей — не единственные, чей плотный рабочий график делает возвращение, даже временное, крайне затруднительным. Создатели «Шерлока» Стивен Моффат и Марк Гэтисс сейчас плотно заняты переосмыслением классической истории о графе Дракуле — новым многосерийным проектом, съёмки первого сезона которого недавно начались. Так что если заветный спецвыпуск и случится, то точно не на ближайшее Рождество.