 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
«Хитрый Пит» — тизер третьего сезона с датой выхода Сериал «Убивая Еву» получил третий сезон и нового шоураннера Новости аниме — лучшее за неделю Новое аниме весны 2019 года «Академия Амбрелла» официально продлена на второй сезон
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.comingsoon.netwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джулианна Мур снимется в экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи» для Apple TV+

Потоковый сервис Apple TV+ планомерно расширяет список голливудских знаменитостей, решивших посотрудничать с техногигантом на сериальной ниве. В разработку запущена восьмисерийная экранизация романа Стивена Кинга «История Лизи». Возглавляет актёрский состав Джулианна Мур, продюсирует Дж. Дж. Абрамс, а сценарной адаптацией автор литературного первоисточника занимается лично.

Мур играет главную героиню психологического триллера — вдову известного писателя Лизи Лэндон, спустя два года так и не смирившуюся с потерей мужа. Погружённой в воспоминания женщине предстоит столкнуться с рядом невероятных и пугающих событий, как реальных, так и потусторонних.

Проекту подыскивают режиссёра с именем. Помимо Абрамса в команду исполнительных продюсеров входят Кинг, Мур и Бен Стивенсон. В производстве участвует Bad Robot Productions.

2 Обсудить
Темы
 
История Лизи
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джулианна Мур снимется в экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи» для Apple TV+

Тоже интересно

 
Кино Новый «Спаун» — это «Челюсти» Тодда Макфарлейна
 
Аниме Новое аниме весны 2017 года
 
Игры «Ложка дёгтя»: «Ведьмак 3», часть 2
 
Кино Режиссёр ужастика «Оно» снимет голливудскую экранизацию «Атаки на титанов»
 
Кино «Дамбо» — тизер
 
Кино Актуальные слухи по «Звёздным войнам»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Не выделяйся - aвторы Star Wars: Jedi Fallen Order представили логотип игpы и точное время первой полноценной презентацииNo Straight Roads - 18 минут геймплея игры от создателей Final Fantasy XV и Street Fighter VТемнота, канализации и орды монстров - представлен новый ролик Rage 2 о мутантах АвадонаЛюди хотят играть со своими друзьями, но не у всех есть PlayStation 4 - создатели Power Rangers: Battle for the Grid высказались о важности кроссплеяВ этой игре вы - чудовище - авторы Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 рассказали о том, как начиналась разработка и поделились мыслями о франшизе
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru