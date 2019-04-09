Джулианна Мур снимется в экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи» для Apple TV+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple TV+ планомерно расширяет список голливудских знаменитостей, решивших посотрудничать с техногигантом на сериальной ниве. В разработку запущена восьмисерийная экранизация романа Стивена Кинга «История Лизи». Возглавляет актёрский состав Джулианна Мур, продюсирует Дж. Дж. Абрамс, а сценарной адаптацией автор литературного первоисточника занимается лично.

Мур играет главную героиню психологического триллера — вдову известного писателя Лизи Лэндон, спустя два года так и не смирившуюся с потерей мужа. Погружённой в воспоминания женщине предстоит столкнуться с рядом невероятных и пугающих событий, как реальных, так и потусторонних.

Проекту подыскивают режиссёра с именем. Помимо Абрамса в команду исполнительных продюсеров входят Кинг, Мур и Бен Стивенсон. В производстве участвует Bad Robot Productions.