«Террор» — первые кадры и дата выхода второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал «Террор», прошлым летом преобразованный каналом AMC в антологию, получил дату возвращения на экраны и обзавёлся первыми кадрами 10-серийного второго сезона. Премьера второй хоррор-главы с подзаголовком «Позор» (Infamy) состоится 2 августа.

События развернутся во времена Второй мировой войны. Главной угрозой и причиной многочисленных смертей станет жуткий призрак, терроризирующий японцев, загнанных американским правительством в лагеря для интернированных.

Во втором сезоне снимаются Дерек Мио, Кики Сукэдзанэ, Наоко Мори, Мики Ишикава, Шинго Усами, Джордж Такеи и Кристина Родло.

Первые два эпизода снял Джозеф Кубота Владыка («Нарки»). Создателями выступают шоураннер проекта Александр Ву («Настоящая кровь») и автор идеи Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»). Исполнительными продюсерами значатся Ридли Скотт, Дэн Симмонс, Дэвид В. Цукер («Человек в высоком замке»), Александра Милчэн, Скотт Ламберт и Гаймон Кеседи («Игра престолов»). Производство контролируют Scott Free, EMJAG Productions и Entertainment 360.