«Готэм» — трейлер финальных эпизодов

Телеканал FOX от щедроты душевной выкатил почти трёхминутный трейлер финальных серий «Готэма». И кого тут только нет: Бэйн (Шон Уэст), почти Бэтмен (Давид Мазуз), Джим Гордон (Бен Маккензи), Ра’с аль Гул (Александр Сиддиг), Эдвард Нигма (Кори Майкл Смит) и многие другие. Будет очень шумно и местами даже эпично.

До завершения криминальной драмы в декорациях телевизионного Готэма осталось всего ничего: две серии. Предпоследний эпизод выйдет 18 апреля, а заключительный — 25 апреля.

Отвечал за всё это безобразие Бруно Хеллер («Рим»), который уже давно занят в смежном проекте-приквеле по вселенной DC — экшен-драме «Пенниуорт» для Epix.