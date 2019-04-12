Мини-сериал про Алую ведьму и Вижна на Disney+ получил название «ВандаВижн»

Ещё одним официальным подтверждением — на этот раз из уст Кевина Файги — отметилась презентация потокового сервиса Disney+. В разработке у Marvel Studios и Disney действительно находится мини-сериал об Алой ведьме и Вижне. Название у него оригинальное — «ВандаВижн». К своим ролям совершенно точно вернутся Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Пока это и всё, что достоверно известно о сериале. Официального синопсиса или хотя бы приблизительного описания сюжета у супергеройского проекта пока нет. Ранее ходили слухи, что какие-то идеи создатели сериала собираются позаимствовать из комиксных арок 80-х годов под общим названием «Вижн и Алая ведьма».

Обязанности основного сценариста и шоураннера, по сообщениям источников, выполняет Жак Шеффер («Капитан Марвел», «Чёрная вдова»). О дате выхода пока ничего не сообщается.