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Первоисточник: www.thewaltdisneycompany.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлена официальная дата запуска Disney+ и цена подписки на потоковый сервис

В рамках мероприятия Investors Day 2019 компания The Walt Disney наконец-то официально презентовала свой стриминговый сервис Disney+ и обрушила на аудиторию настоящую лавину информации о контенте, которым наполнится цифровая платформа. Но обо всём по порядку и прежде — самое важное.

В США потоковый сервис Disney+ официально начнёт свою работу 12 ноября. В течение ближайших двух лет планируется охватить и остальные регионы, включая Западную Европу, Восточную Европу и Латинскую Америку. Подписку можно будет оформить на месяц — за $ 6,99 или подписаться сразу на год, и это будет стоить $ 69,99 (всего $ 5,83 в месяц).

Предоставляемый контент можно будет скачать и посмотреть на стриминговом сервисе в оффлайн-режиме. Каждый вышедший в этом году фильм от Disney окажется в доступе на платформе сразу же по окончании его кинотеатрального проката.

Видеотека Disney+, включающая бренды Disney, PIXAR, Marvel, Star Wars и National Geographic, обещает неприлично большое количество фильмов, сериалов, программ, документалок и будет планомерно пополняться, начиная с первого дня работы сервиса. В первый год на платформе выйдет более 25 оригинальных сериалов и свыше 10 фильмов и спецматериалов.

В следующем году Disney планирует инвестировать $ 1 млрд в производство оригинального контента для своей новой цифровой платформы.

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