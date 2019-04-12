Кэри Фукунага взялся за многосерийную экранизацию «Последнего из могикан»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк») присмотрел себе новый телевизионный проект, над которым поработает совместно с режиссёром Николь Кэссел («Убийство», «Американцы»). Речь идёт о классическом романе Фенимора Купера «Последний из могикан», который ждёт многосерийная экранизация под присмотром Paramount TV.

События романа разворачиваются в британской колонии Нью-Йорк в 1757 году, в разгар Франко-индейской войны. Охотник и следопыт Натти Бампо вместе с Чингачгуком и его сыном Ункасом из племени могикан участвуют в спасении двух дочерей британского командира.

С написанием сценария Фукунаге поможет Николас Осборн. Режиссировать будет Кэссел. Все трое входят в команду исполнительных продюсеров сериала. Производством займутся Anonymous Content («Больница Никербокер») и Parliament of Owls Кэри Фукунаги.