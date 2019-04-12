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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кэри Фукунага взялся за многосерийную экранизацию «Последнего из могикан»

Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Маньяк») присмотрел себе новый телевизионный проект, над которым поработает совместно с режиссёром Николь Кэссел («Убийство», «Американцы»). Речь идёт о классическом романе Фенимора Купера «Последний из могикан», который ждёт многосерийная экранизация под присмотром Paramount TV.

События романа разворачиваются в британской колонии Нью-Йорк в 1757 году, в разгар Франко-индейской войны. Охотник и следопыт Натти Бампо вместе с Чингачгуком и его сыном Ункасом из племени могикан участвуют в спасении двух дочерей британского командира.

С написанием сценария Фукунаге поможет Николас Осборн. Режиссировать будет Кэссел. Все трое входят в команду исполнительных продюсеров сериала. Производством займутся Anonymous Content («Больница Никербокер») и Parliament of Owls Кэри Фукунаги.

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