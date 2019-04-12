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«Агенты Щ.И.Т.» — персонажный промо-арт шестого сезона

В сети появился официальный промо-арт от Marvel к шестому сезону «Агентов Щ.И.Т.», демонстрирующий обновлённые образы основных персонажей сериала.

13-серийное продолжение супергеройского боевика, события которого разворачиваются спустя год после произошедшего в финале пятого сезона, стартует на канале ABC 10 мая. В шестом сезоне снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлои Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Исполнительными продюсерами проекта выступают его создатели Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн, а также Джеффри Белл, Джеф Лоэб и Джим Чори. Производство контролируют ABC Studios и Marvel Television.

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Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
8
Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
8
Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
8
Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
8
Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
8
Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
8
Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
8
Промо-арт сериала «Агенты Щ.И.Т.»
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