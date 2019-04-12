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Ветеран «Игры престолов» сыграет Брюса Уэйна во втором сезоне «Титанов»

Во втором сезоне «Титанов» на DC Universe серьёзное пополнение. Иэн Глен — верный сир Джорах Мормонт из «Игры престолов» — записался в актёрский состав сериала, где сыграет самого Брюса Уэйна.

Есть и официальное описание персонажа. У миллиардера и супергероя Брюса Уэйна в исполнении Глена за плечами не один десяток лет борьбы со злодеями, но он по-прежнему одержим желанием защитить родной Готэм от преступности. Уэйн хочет наладить отношения с Диком Грейсоном (Брентон Туэйтс), предлагая помощь ему и его команде Титанов, куда входят инопланетянка Старфайер (Анна Диоп), эмпат Рэйвен (Тиган Крофт) и перевёртыш Бистбой (Райан Поттер).

Ранее стало известно, что в повествовании появится смертоносный Слэйд Уилсон (он же Дефстроук) в исполнении Эсайи Моралеса.

Исполнительными продюсерами супергеройского боевика выступают Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер. Производством занимаются Warner Bros. TV, Weed Road Pictures и Berlanti Productions.

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Темы
 
Титаны
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