Мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» официально в разработке

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ходившие с прошлой осени слухи подтвердились — на презентации своего потокового сервиса компания Disney официально объявила о работе над супергеройским сериалом Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат».

Сэма Уилсона и Баки Барнса в мини-сериале сыграют Энтони Маки и Себастиан Стэн, за которыми соответствующие роли давно и прочно закреплены на киноэкране. Официального синопсиса у проекта пока нет. В общих чертах речь пойдёт о совместных приключениях персонажей, чьей крепкой мужской дружбе было положено начало в «Первом мстителе: Противостоянии». Вполне возможно, события сериала развернутся после всего, что произойдёт в «Мстителях: Финале»

Сценарием займётся Малкольм Спелман («Империя»); он же спродюсирует сериал на пару с вездесущим Кевином Файги.