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Соколиный глаз получит сольный мини-сериал на Disney+ «Части сердца» — трейлер мистического триллера с Умой Турман «Дитя погоды» — тизер нового фильма Макото Синкая «Хитрый Пит» — тизер третьего сезона с датой выхода «Кобра Кай» — трейлер второго сезона карате-хита
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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» официально в разработке

Ходившие с прошлой осени слухи подтвердились — на презентации своего потокового сервиса компания Disney официально объявила о работе над супергеройским сериалом Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат».

Сэма Уилсона и Баки Барнса в мини-сериале сыграют Энтони Маки и Себастиан Стэн, за которыми соответствующие роли давно и прочно закреплены на киноэкране. Официального синопсиса у проекта пока нет. В общих чертах речь пойдёт о совместных приключениях персонажей, чьей крепкой мужской дружбе было положено начало в «Первом мстителе: Противостоянии». Вполне возможно, события сериала развернутся после всего, что произойдёт в «Мстителях: Финале»

Сценарием займётся Малкольм Спелман («Империя»); он же спродюсирует сериал на пару с вездесущим Кевином Файги.

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Сокол и Зимний солдат
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