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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Алан Тьюдик вернётся к роли дроида K-2SO в сериале о приключениях Кассиана Андора

Прошлой осенью стало известно, что Disney и Lucasfilm запустили в разработку сериал о Кассиане Андоре. Зрители познакомились с персонажем в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». В фильме и в сериале ведущую партию исполняет Диего Луна. В ходе сегодняшней презентации Disney+ глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила эту информацию. Более того, по её словам, актёрский состав сериала пополнил Алан Тьюдик, который вновь сыграет напарника главного героя — дроида K-2SO.

Многосерийный приквел «Изгоя-один» расскажет о приключениях Андора до памятной миссии по добыванию чертежей Звезды Смерти. Обещают динамичный шпионский триллер, повествующий об отважных разведчиках Альянса повстанцев и их невероятных миссиях по возрождению надежды в галактике, страдающей от жестокости Империи.

Шоураннером назначен Стивен Шифф («Американцы»). Названием проект пока не обзавёлся. Производственный процесс уже стартовал.

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