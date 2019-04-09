Шоураннеры «Игры престолов» планировали финал сериала пять лет

Грандиозное шестисерийное окончание фэнтезийного эпика «Игра престолов» — итог неустанных трудов Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, предварявшихся пятилетними раздумьями над судьбами Вестероса и сопредельных земель. Первый эпизод финального сезона стартует уже в это воскресенье, и зрители смогут оценить первые плоды стараний создателей сериала.

В подробном интервью зданию EW шоураннеры рассказали, как созидалась заключительная глава эпопеи:

Не то чтобы пять лет назад один из нас сказал: «Думаю, должно произойти то-то и то-то, и никак иначе». Сюжет раскрывался нам постепенно, и никто не хотел принимать поспешных решений. А вдруг ты ошибаешься? Вдруг созреет идея получше, а ты остановился на каком-нибудь второстепенном, третьестепенном варианте? Потому мы обычно беседовали в духе «А что если?..» и к моменту планирования финала все важные моменты для себя открыли.

Впрочем, по словам Уайсса, они кристально ясно понимают, что даже такой серьёзный подход к материалу не позволит угодить всем:

Нам бы хотелось, чтобы зрителям всё понравилось. Это для нас много значит. Мы потратили на этот проект одиннадцать лет, но понимаем, что как ни старайся, часть зрителей возненавидит даже лучшую версию из всех возможных. Нет такой реальности, где каждый зритель сказал бы: «Должен признать, я согласен с каждыми живущим на этой планете, что всё вышло идеально». Ты просто надеешься достичь наилучшего результата, но держишь в уме, что кому-нибудь и он придётся не по вкусу. Я и сам такой по отношению к другим вещам, которые могут нравиться всем вокруг, а у меня в голове: «Ну, ничего так, но я рассчитывал на большее».

Вдобавок Уайсс рассказал, почему они лично взялись снять заключительный эпизод сериала. Ответ прост: за эти годы в головах создателей с предельной чёткостью отпечаталась каждая завершающая сцена, каждый кадр. Требовать от кого-то из режиссёров воспроизвести это видение стало бы пыткой для всей съёмочной команды. Честнее было взяться за эту задачу самим:

Было бы несправедливо просить кого-либо сделать эту работу за нас. Мы бы непрестанно маячили за чужим плечом, доводя всех до белого каления и мешая работать. Если мы кого и должны доводить до ручки, так это друг друга. По крайней мере, если что-то идёт не так, я могу наорать на него, а он на меня.

Будет ли за что орать на обоих поклонникам сериала, узнаем уже очень скоро, начиная с 14 апреля.