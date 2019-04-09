 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
Netflix расширяет свою видеотеку русскоязычными мультсериалами Интервью с дизайнером персонажей серии Sword Art Online Щинго Адачи Создатель «Викингов» Майкл Хёрст берётся за телеэкранизацию «Доктора Живаго» «Кобра Кай» — трейлер второго сезона карате-хита Новое аниме весны 2019 года
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Шоураннеры «Игры престолов» планировали финал сериала пять лет

Грандиозное шестисерийное окончание фэнтезийного эпика «Игра престолов» — итог неустанных трудов Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, предварявшихся пятилетними раздумьями над судьбами Вестероса и сопредельных земель. Первый эпизод финального сезона стартует уже в это воскресенье, и зрители смогут оценить первые плоды стараний создателей сериала.

В подробном интервью зданию EW шоураннеры рассказали, как созидалась заключительная глава эпопеи:

Не то чтобы пять лет назад один из нас сказал: «Думаю, должно произойти то-то и то-то, и никак иначе». Сюжет раскрывался нам постепенно, и никто не хотел принимать поспешных решений. А вдруг ты ошибаешься? Вдруг созреет идея получше, а ты остановился на каком-нибудь второстепенном, третьестепенном варианте? Потому мы обычно беседовали в духе «А что если?..» и к моменту планирования финала все важные моменты для себя открыли.

Впрочем, по словам Уайсса, они кристально ясно понимают, что даже такой серьёзный подход к материалу не позволит угодить всем:

Нам бы хотелось, чтобы зрителям всё понравилось. Это для нас много значит. Мы потратили на этот проект одиннадцать лет, но понимаем, что как ни старайся, часть зрителей возненавидит даже лучшую версию из всех возможных. Нет такой реальности, где каждый зритель сказал бы: «Должен признать, я согласен с каждыми живущим на этой планете, что всё вышло идеально». Ты просто надеешься достичь наилучшего результата, но держишь в уме, что кому-нибудь и он придётся не по вкусу. Я и сам такой по отношению к другим вещам, которые могут нравиться всем вокруг, а у меня в голове: «Ну, ничего так, но я рассчитывал на большее».

Вдобавок Уайсс рассказал, почему они лично взялись снять заключительный эпизод сериала. Ответ прост: за эти годы в головах создателей с предельной чёткостью отпечаталась каждая завершающая сцена, каждый кадр. Требовать от кого-то из режиссёров воспроизвести это видение стало бы пыткой для всей съёмочной команды. Честнее было взяться за эту задачу самим:

Было бы несправедливо просить кого-либо сделать эту работу за нас. Мы бы непрестанно маячили за чужим плечом, доводя всех до белого каления и мешая работать. Если мы кого и должны доводить до ручки, так это друг друга. По крайней мере, если что-то идёт не так, я могу наорать на него, а он на меня.

Будет ли за что орать на обоих поклонникам сериала, узнаем уже очень скоро, начиная с 14 апреля.

1 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Софи Тёрнер высказалась на тему неравенства гонораров в «Игре престолов»
 
Матерь драконов могла не дожить до восьмого сезона «Игры престолов»
 
«Чернобыль» — тизер-трейлер с датой выхода

Тоже интересно

 
Кино Зак Снайдер поменял профиль в «Твиттере», и это стало новостью
 
Аниме ЕВА-174: Компромат
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 259: Шутки за 300
 
Кино «Человек-паук: Вдали от дома» — тизер-трейлер фильма следующей фазы Marvel
 
Кино «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — второй трейлер на русском
 
Кино «Мстители: Финал» — новый эпический трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Каталог Xbox Game Pass совсем скоро пополнится еще несколькими проектамиAnthem с драконами - редактор Kotaku рассказал, что происходит с Dragon Age 4Бешеная скорость и тачки в хлам - вышел релизный трейлер игры Dangerous Driving от авторов BurnoutMortal Kombat 11 - Nintendo представила рекламный ролик Switch-версии кровавого файтинга, появилась информация о размере игрыЭлли и гитара - фанаты покадрово воссоздали знаменитый трейлер The Last of Us: Part II
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru